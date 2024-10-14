Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для добровільного вступу в ЗСУ громадян варто мотивувати рекрутингом.

Про це заявив кандидат політичних наук Ростислав Балабан в ефірі День.LIVE.

Настрої українців щодо мобілізації

За словами експерта, в Україні 10% людей народжуються орієнтованими на оборону та захист держави. Для вступу таких громадян в лави ЗСУ їх треба мотивувати рекрутингом.

Балабан зазначив, що охочих і тих, хто вміє воювати — є 4 мільйони осіб.

"Треба пекаря направляти в пекарню, там він буде обслуговувати військо. Людину, яку вміє поводитись зі зброєю, направляти до роботи зі зброєю. Це буде раціональним", — сказав кандидат політичних наук.

Раніше нардеп Олександр Федієнко відповів, яка кількість мобілізованих потрапляє на передову.

Також ми писали, що в Україні змінилися правила отримання повісток поштою.