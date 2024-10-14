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Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

14 жовтня 2024 р. 16:20

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12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

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08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

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18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

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В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для добровільного вступу в ЗСУ громадян варто мотивувати рекрутингом.

Про це заявив кандидат політичних наук Ростислав Балабан в ефірі День.LIVE.

Настрої українців щодо мобілізації

За словами експерта, в Україні 10% людей народжуються орієнтованими на оборону та захист держави. Для вступу таких громадян в лави ЗСУ їх треба мотивувати рекрутингом. 

Балабан зазначив, що охочих і тих, хто вміє воювати — є 4 мільйони осіб. 

"Треба пекаря направляти в пекарню, там він буде обслуговувати військо. Людину, яку вміє поводитись зі зброєю, направляти до роботи зі зброєю. Це буде раціональним", — сказав кандидат політичних наук.

Раніше нардеп Олександр Федієнко відповів, яка кількість мобілізованих потрапляє на передову

Також ми писали, що в Україні змінилися правила отримання повісток поштою. 

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