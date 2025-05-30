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Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

30 мая 2025 г. 18:03

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Бывший Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делает важные заявления. Он выступает в Мемориальном парке ветеранов.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Байдена

Бывший лидер Штатов Джо Байден выступает с речью в Мемориальном парке ветеранов.

Напомним, у 82-летнего Байдена обнаружили агрессивный рак предстательной железы с метастазами в кости. На это уже отреагировал лидер США Дональд Трамп.

Впоследствии Байден поблагодарил всех, кто поддерживает его в борьбе с болезнью.

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