Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Бывший Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делает важные заявления. Он выступает в Мемориальном парке ветеранов.

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Выступление Байдена

Бывший лидер Штатов Джо Байден выступает с речью в Мемориальном парке ветеранов.

Напомним, у 82-летнего Байдена обнаружили агрессивный рак предстательной железы с метастазами в кости. На это уже отреагировал лидер США Дональд Трамп.

Впоследствии Байден поблагодарил всех, кто поддерживает его в борьбе с болезнью.