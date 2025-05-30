Байден вийшов із важливими заявами — прямий ефір

Колишній Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден робить важливі заяви. Він виступає у Меморіальному парку ветеранів.
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Виступ Байдена
Колишній лідер Штатів Джо Байден виступає з промовою в Меморіальному парку ветеранів.
Нагадаємо, у 82-річного Байдена виявили агресивний рак передміхурової залози з метастазами в кістки. На це вже відреагував лідер США Дональд Трамп.
Згодом Байден подякував всім, хто підтримує його у боротьбі зі хворобою.