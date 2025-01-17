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Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

17 января 2025 г. 13:08

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13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

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11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

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09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

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08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

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21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

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11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

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09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

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08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

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21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о важных темах. Обсудим о встрече Зеленского с мировыми лидерами, вопрос о мобилизации 18-летних и атаку РФ на крупнейшее газохранилище Украины.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим такие темы:

  • встреча Зеленского со Стармером и Крозетто;
  • Украина не ведет никаких переговоров с Россией "за кулисами", чтобы не подрывать доверие партнеров, — Зеленский;
  • Украина имеет шансы завершить конфликт в этом году, — Зеленский;
  • Украина должна будет решить вопрос с мобилизацией 18-летних, — Салливан;
  • полиция сообщила, что проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы;
  • факты коррупции в энергетике есть, но они имеют индивидуальный характер — Галущенко;
  • РФ атаковала крупнейшее газохранилище Украины: в ЕС отреагировали;
  • инаугурация Трампа.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политтехнолог Олег Постернак;
  • вице-президент ассоциации Украинских банков Сергей Мамедов;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский;
  • глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун.

Напомним, Украина подписала историческое соглашение с Великобританией. Речь идет о 100-летнем партнерстве, в рамках этого соглашения страны должны сотрудничать в различных сферах.

Украинские оборонцы ударили по военным целям врага в Белгородской области РФ. Силы обороны поразили радиолокационную технику оккупантов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 В Одессе появится большой реабилитационный центр — когда откроют

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE