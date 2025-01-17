Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о важных темах. Обсудим о встрече Зеленского с мировыми лидерами, вопрос о мобилизации 18-летних и атаку РФ на крупнейшее газохранилище Украины.
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О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE обсудим такие темы:
- встреча Зеленского со Стармером и Крозетто;
- Украина не ведет никаких переговоров с Россией "за кулисами", чтобы не подрывать доверие партнеров, — Зеленский;
- Украина имеет шансы завершить конфликт в этом году, — Зеленский;
- Украина должна будет решить вопрос с мобилизацией 18-летних, — Салливан;
- полиция сообщила, что проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы;
- факты коррупции в энергетике есть, но они имеют индивидуальный характер — Галущенко;
- РФ атаковала крупнейшее газохранилище Украины: в ЕС отреагировали;
- инаугурация Трампа.
Гости сегодняшнего эфира:
- политтехнолог Олег Постернак;
- вице-президент ассоциации Украинских банков Сергей Мамедов;
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский;
- глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун.
Напомним, Украина подписала историческое соглашение с Великобританией. Речь идет о 100-летнем партнерстве, в рамках этого соглашения страны должны сотрудничать в различных сферах.
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