Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о важных темах. Обсудим о встрече Зеленского с мировыми лидерами, вопрос о мобилизации 18-летних и атаку РФ на крупнейшее газохранилище Украины.

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О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим такие темы:

встреча Зеленского со Стармером и Крозетто;

Украина не ведет никаких переговоров с Россией "за кулисами", чтобы не подрывать доверие партнеров, — Зеленский;

Украина имеет шансы завершить конфликт в этом году, — Зеленский;

Украина должна будет решить вопрос с мобилизацией 18-летних, — Салливан;

полиция сообщила, что проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы;

факты коррупции в энергетике есть, но они имеют индивидуальный характер — Галущенко;

РФ атаковала крупнейшее газохранилище Украины: в ЕС отреагировали;

инаугурация Трампа.

Гости сегодняшнего эфира:

политтехнолог Олег Постернак;

вице-президент ассоциации Украинских банков Сергей Мамедов;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский;

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун.

Напомним, Украина подписала историческое соглашение с Великобританией. Речь идет о 100-летнем партнерстве, в рамках этого соглашения страны должны сотрудничать в различных сферах.

Украинские оборонцы ударили по военным целям врага в Белгородской области РФ. Силы обороны поразили радиолокационную технику оккупантов.