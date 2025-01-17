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Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

17 січня 2025 р. 13:08

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22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

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18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

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Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про важливі теми. Обговоримо про зустріч Зеленського зі світовими лідерами, питання щодо мобілізації 18-річних та атаку РФ на найбільше газосховище України.

Подивитись ефір можна на каналі Новини.LIVE в YouTube.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо такі теми:з

  • зустріч Зеленського зі Стармером і Крозетто;
  • Україна не веде жодних перемовин з Росією "за лаштунками", щоб не підривати довіру партнерів, — Зеленський;
  • Україна має шанси завершити конфлікт цього року, — Зеленський;
  • Україна повинна буде вирішити питання з мобілізацією 18-річних, — Салліван;
  • поліція повідомила, що проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону;
  • факти корупції в енергетиці є, але вони мають індивідуальний характер — Галущенко;
  • РФ атакувала найбільше газосховище України: в ЄС відреагували;
  • інавгурація Трампа.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політтехнолог Олег Постернак;
  • віцепрезидент асоціації Українських банків Сергій Мамедов;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун.

Нагадаємо, Україна підписала історичну угоду з Великою Британією. Йдеться про 100-річне партнерство, в рамках цієї угоди країни мають співпрацювати у різних сферах.

Українські оборонці вдарили по військових цілях ворога у Бєлгородській області РФ. Сили оборони уразили радіолокаційну техніку окупантів.

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