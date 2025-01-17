Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про важливі теми. Обговоримо про зустріч Зеленського зі світовими лідерами, питання щодо мобілізації 18-річних та атаку РФ на найбільше газосховище України.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо такі теми:з
- зустріч Зеленського зі Стармером і Крозетто;
- Україна не веде жодних перемовин з Росією "за лаштунками", щоб не підривати довіру партнерів, — Зеленський;
- Україна має шанси завершити конфлікт цього року, — Зеленський;
- Україна повинна буде вирішити питання з мобілізацією 18-річних, — Салліван;
- поліція повідомила, що проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону;
- факти корупції в енергетиці є, але вони мають індивідуальний характер — Галущенко;
- РФ атакувала найбільше газосховище України: в ЄС відреагували;
- інавгурація Трампа.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політтехнолог Олег Постернак;
- віцепрезидент асоціації Українських банків Сергій Мамедов;
- історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун.
Нагадаємо, Україна підписала історичну угоду з Великою Британією. Йдеться про 100-річне партнерство, в рамках цієї угоди країни мають співпрацювати у різних сферах.
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