Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Россия нанесла сокрушительный авиаудар по Запорожью. Между тем, военные ВСУ обвинили командование в "катастрофе".
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 11 декабря
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус вместе с гостями обсудят ряд важных тем.
В Запорожье идет ликвидация последствий российского авиационного удара. Тем временем в Украине будут введены ограничения на суммы карточных переводов. Военные Вооруженных сил Украины в это время обвинили командование в "катастрофе".
Гости эфира 11 декабря:
- Евгений Дикий, военный аналитик.
- Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика".
- Александр Савченко, экономист, финансист.
- Сергей Ягодзинский, доктор философских наук.
- Юрий Камельчук, член делегации ПАСЕ, нардеп.
- Александр Шульга, доктор социологических наук.
- Александр Бригинец, журналист, политический аналитик.
- Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская солидарность".
- Александр Коваленко, спикер ЗОВА.
В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, в Запорожье в результате авиаудара по состоянию на данный момент известно о шести погибших и 22 раненых лицах. Президент Владимир Зеленский треагировал на российскую атаку.