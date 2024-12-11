Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Россия нанесла сокрушительный авиаудар по Запорожью. Между тем, военные ВСУ обвинили командование в "катастрофе".

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 11 декабря

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус вместе с гостями обсудят ряд важных тем.

В Запорожье идет ликвидация последствий российского авиационного удара. Тем временем в Украине будут введены ограничения на суммы карточных переводов. Военные Вооруженных сил Украины в это время обвинили командование в "катастрофе".

Гости эфира 11 декабря:

Евгений Дикий, военный аналитик.

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика".

Александр Савченко, экономист, финансист.

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук.

Юрий Камельчук, член делегации ПАСЕ, нардеп.

Александр Шульга, доктор социологических наук.

Александр Бригинец, журналист, политический аналитик.

Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская солидарность".

Александр Коваленко, спикер ЗОВА.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Запорожье в результате авиаудара по состоянию на данный момент известно о шести погибших и 22 раненых лицах. Президент Владимир Зеленский треагировал на российскую атаку.