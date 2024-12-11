Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Росія завдала нищівного авіаудару по Запоріжжю. Тим часом військові ЗСУ звинуватили командування у "катастрофі".
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 11 грудня
Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус разом з гостями обговорять низку важливих тем.
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського авіаційного удару. Тим часом в Україні запровадять обмеження на суми карткових переказів. Військові Збройних сил України тим часом звинуватили командування у "катастрофі".
Гості ефіру 11 грудня:
- Євген Дикий, військовий аналітик.
- Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика".
- Олександр Савченко, економіст, фінансист.
- Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук.
- Юрій Камельчук, член делегації ПАРЄ, нардеп.
- Олександр Шульга, доктор соціологічних наук.
- Олександр Бригинець, журналіст, політичний аналітик.
- Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність".
- Олександр Коваленко, речник ЗОВА.
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок авіаудару станом на зараз відомо про шістьох загиблих та 22 поранених осіб. Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку.