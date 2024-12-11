Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Росія завдала нищівного авіаудару по Запоріжжю. Тим часом військові ЗСУ звинуватили командування у "катастрофі".

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 грудня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус разом з гостями обговорять низку важливих тем.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського авіаційного удару. Тим часом в Україні запровадять обмеження на суми карткових переказів. Військові Збройних сил України тим часом звинуватили командування у "катастрофі".

Гості ефіру 11 грудня:

Євген Дикий, військовий аналітик.

Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика".

Олександр Савченко, економіст, фінансист.

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук.

Юрій Камельчук, член делегації ПАРЄ, нардеп.

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук.

Олександр Бригинець, журналіст, політичний аналітик.

Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність".

Олександр Коваленко, речник ЗОВА.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок авіаудару станом на зараз відомо про шістьох загиблих та 22 поранених осіб. Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку.