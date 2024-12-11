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Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2024 р. 08:00

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

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22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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Росія завдала нищівного авіаудару по Запоріжжю. Тим часом військові ЗСУ звинуватили командування у "катастрофі".

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 грудня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус разом з гостями обговорять низку важливих тем.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського авіаційного удару. Тим часом в Україні запровадять обмеження на суми карткових переказів. Військові Збройних сил України тим часом звинуватили командування у "катастрофі".

Гості ефіру 11 грудня:

  • Євген Дикий, військовий аналітик. 
  • Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика".
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист.
  • Сергій Ягодзінський,  доктор філософських наук.
  • Юрій Камельчук, член делегації ПАРЄ, нардеп.
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук.
  • Олександр Бригинець, журналіст, політичний аналітик.
  • Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність".
  • Олександр Коваленко, речник ЗОВА.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок авіаудару станом на зараз відомо про шістьох загиблих та 22 поранених осіб. Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку.

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06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

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