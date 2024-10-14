Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Российская армия нанесла удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одессы, есть раненые и погибший. А Президент Украины Владимир Зеленский готов представить в Верховной Раде план победы.
Обо всем этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".
Главные новости 14 октября
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Напомним, 14 октября Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он касался фронта, в частности, Покровского направления.
Также мы писали, что в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.