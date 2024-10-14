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Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

14 жовтня 2024 р. 20:18

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

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19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

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17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

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16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

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13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

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11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

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11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

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Російська армія завдала удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеси, є поранені та загиблий. А Президент України Володимир Зеленський готовий представити у Верховній Раді план перемоги.

Про все це й не тільки розповів Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини"

Головні новини 14 жовтня

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Нагадаємо, 14 жовтня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалася фронту, зокрема, Покровського напрямку. 

Також ми писали, що в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

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20:21 В Україну завтра прийдуть грибні дощі — синоптики дали прогноз для регіонів

20:20 Укрзалізниця збільшує кількість рейсів на одному з напрямків перед канікулами

20:18 NASA відправило місію на супутник Юпітера — яка мета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:02 Заробляти 100 тис. грн — ТОП-5 вакансій для водіїв в Одесі

20:00 Із тюрми на фронт — кого із засуджених не можуть мобілізувати

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

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19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

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13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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