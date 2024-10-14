Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Російська армія завдала удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеси, є поранені та загиблий. А Президент України Володимир Зеленський готовий представити у Верховній Раді план перемоги.

Про все це й не тільки розповів Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".

Головні новини 14 жовтня

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Нагадаємо, 14 жовтня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалася фронту, зокрема, Покровського напрямку.

Також ми писали, що в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.