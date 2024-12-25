Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Российские войска атаковали Кривой Рог во вторник, 24 декабря, что привело к жертвам. Между тем, в СМИ распространяется информация, что нардепы могут отсрочить рассмотрение закона о демобилизации.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 25 декабря

Гости эфира:

Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";

Роман Еделев, юрист-международник;

Максим Трач, командир группы аэроразведки;

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Александр Шульга, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России;

Иван Варченко, военнослужащий ВСУ, эксперт по нацбезопасности;

Руслан Рохов, политтехнолог;

Ольга Василевская-Смаглюк, нардеп от фракции "Слуга народа";

Константин Криволап, авиационный эксперт.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, оккупанты во вторник, 24 декабря, атаковали Кривой Рог. В результате атаки есть погибший, еще 13 жителей города — ранены.

Также "Украинская Правда" со ссылкой на собственный источник в оборонной сфере сообщила о планах Минобороны по отсрочке рассмотрения закона о демобилизации.