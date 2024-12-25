Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Российские войска атаковали Кривой Рог во вторник, 24 декабря, что привело к жертвам. Между тем, в СМИ распространяется информация, что нардепы могут отсрочить рассмотрение закона о демобилизации.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 25 декабря
Гости эфира:
- Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога;
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";
- Роман Еделев, юрист-международник;
- Максим Трач, командир группы аэроразведки;
- Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Александр Шульга, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России;
- Иван Варченко, военнослужащий ВСУ, эксперт по нацбезопасности;
- Руслан Рохов, политтехнолог;
- Ольга Василевская-Смаглюк, нардеп от фракции "Слуга народа";
- Константин Криволап, авиационный эксперт.
В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, оккупанты во вторник, 24 декабря, атаковали Кривой Рог. В результате атаки есть погибший, еще 13 жителей города — ранены.
Также "Украинская Правда" со ссылкой на собственный источник в оборонной сфере сообщила о планах Минобороны по отсрочке рассмотрения закона о демобилизации.