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Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

25 декабря 2024 г. 8:45

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08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

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13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

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13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

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10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

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09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

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08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

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09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Российские войска атаковали Кривой Рог во вторник, 24 декабря, что привело к жертвам. Между тем, в СМИ распространяется информация, что нардепы могут отсрочить рассмотрение закона о демобилизации.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 25 декабря

Гости эфира:

  • Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";
  • Роман Еделев, юрист-международник;
  • Максим Трач, командир группы аэроразведки;
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России;
  • Иван Варченко, военнослужащий ВСУ, эксперт по нацбезопасности;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Ольга Василевская-Смаглюк, нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Константин Криволап, авиационный эксперт.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, оккупанты во вторник, 24 декабря, атаковали Кривой Рог. В результате атаки есть погибший, еще 13 жителей города — ранены.

Также "Украинская Правда" со ссылкой на собственный источник в оборонной сфере сообщила о планах Минобороны по отсрочке рассмотрения закона о демобилизации.

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08:45 Цены на свет — сколько будет стоить 1 кВт-ч с Нового года

08:37 Кремль хочет побороть демографический спад, но есть нюанс, — ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34 Массированные атаки на Харьковщину — итоги прошедших суток

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

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10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

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09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР