Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Російські війська атакували Кривий Ріг у вівторок, 24 грудня, що призвело до жертв. Тим часом у ЗМІ шириться інформація, що нардепи можуть відтермінувати розгляд закону про демобілізацію.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 25 грудня

Гості ефіру:

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Роман Єделєв, юрист-міжнародник;

Максим Трач, командир групи аеророзвідки;

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з нацбезпеки;

Руслан Рохов, політтехнолог;

Ольга Василевська-Смаглюк, нардепка від фракції "Слуга народу";

Костянтин Криволап, авіаційний експерт.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, окупанти у вівторок, 24 грудня, атакували Кривий Ріг. Внаслідок атаки є загиблий, ще 13 мешканців міста — поранені.

Також "Українська Правда" з посиланням на власне джерело в оборонній сфері повідомила про плани Міноборони щодо відтермінування розгляду закону про демобілізацію.