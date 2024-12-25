Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Російські війська атакували Кривий Ріг у вівторок, 24 грудня, що призвело до жертв. Тим часом у ЗМІ шириться інформація, що нардепи можуть відтермінувати розгляд закону про демобілізацію.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 25 грудня
Гості ефіру:
- Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу;
- Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
- Роман Єделєв, юрист-міжнародник;
- Максим Трач, командир групи аеророзвідки;
- Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
- Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії;
- Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з нацбезпеки;
- Руслан Рохов, політтехнолог;
- Ольга Василевська-Смаглюк, нардепка від фракції "Слуга народу";
- Костянтин Криволап, авіаційний експерт.
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, окупанти у вівторок, 24 грудня, атакували Кривий Ріг. Внаслідок атаки є загиблий, ще 13 мешканців міста — поранені.
Також "Українська Правда" з посиланням на власне джерело в оборонній сфері повідомила про плани Міноборони щодо відтермінування розгляду закону про демобілізацію.