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Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2024 р. 08:45

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08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

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13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

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13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

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Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

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Російські війська атакували Кривий Ріг у вівторок, 24 грудня, що призвело до жертв. Тим часом у ЗМІ шириться інформація, що нардепи можуть відтермінувати розгляд закону про демобілізацію.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 25 грудня

Гості ефіру: 

  • Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник;
  • Максим Трач, командир групи аеророзвідки;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з нацбезпеки; 
  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Ольга Василевська-Смаглюк, нардепка від фракції "Слуга народу";
  • Костянтин Криволап, авіаційний експерт.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, окупанти у вівторок, 24 грудня, атакували Кривий Ріг. Внаслідок атаки є загиблий, ще 13 мешканців міста — поранені.

Також "Українська Правда" з посиланням на власне джерело в оборонній сфері повідомила про плани Міноборони щодо відтермінування розгляду закону про демобілізацію.

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09:52 У Дніпрі пролунав вибух — яка загроза

09:31 У Харкові чутно сильні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:29 Російський депутат заявив, що країна зможе обійтися без YouTube

09:28 Забруднення повітря в Києві — яка ситуація зранку

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