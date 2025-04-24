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Атака на Киев и срочное возвращение Зеленского — эфир День.LIVE

Атака на Киев и срочное возвращение Зеленского — эфир День.LIVE

24 апреля 2025 г. 13:13

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Сегодня в эфире День.LIVE обсудим массированный российский удар по Украине. Также узнаем о новых предложениях США по окончанию войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Оккупанты пренебрегли договоренностями на Запорожской АЭС;
  • США сделали России и Украине "очень четкое предложение" касаемо мирного соглашения;
  • Путин подтвердил, что готов вести прямые переговоры с Украиной при определенных условиях;
  • Трамп сказал, что соглашение с Россией есть, теперь необходимо согласие Зеленского;
  • Обнародованные в СМИ "предложения" Трампа по Крыму не являются официальной позицией США.

Гости сегодняшнего эфира:

  • президент "Розвиткового агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • начальник рекрутинговой группы №28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий;
  • политолог-международник Артем Бронжуков;
  • глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • полковник, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене своего запланированного визита в ЮАР из-за массированного обстрела Украины.

Также мы писали, что в результате российского обстрела 24 апреля в Киеве погибли двое детей.

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13:52 Михайлюк объяснил, сколько лет хочет играть в НБА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:49 В Подольском районе Киева была стрельба — что говорит полиция

13:40 Реальные зарплаты — сколько налогов удерживает государство в 2025

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Text

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона