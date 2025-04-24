Атака на Киев и срочное возвращение Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим массированный российский удар по Украине. Также узнаем о новых предложениях США по окончанию войны.

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Другие темы эфира

Оккупанты пренебрегли договоренностями на Запорожской АЭС;

США сделали России и Украине "очень четкое предложение" касаемо мирного соглашения;

Путин подтвердил, что готов вести прямые переговоры с Украиной при определенных условиях;

Трамп сказал, что соглашение с Россией есть, теперь необходимо согласие Зеленского;

Обнародованные в СМИ "предложения" Трампа по Крыму не являются официальной позицией США.

Гости сегодняшнего эфира:

президент "Розвиткового агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

начальник рекрутинговой группы №28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий;

политолог-международник Артем Бронжуков;

глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер;

политолог-международник Андрей Бузаров;

полковник, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;

синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене своего запланированного визита в ЮАР из-за массированного обстрела Украины.

Также мы писали, что в результате российского обстрела 24 апреля в Киеве погибли двое детей.