Атака на Киев и срочное возвращение Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим массированный российский удар по Украине. Также узнаем о новых предложениях США по окончанию войны.
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Другие темы эфира
- Оккупанты пренебрегли договоренностями на Запорожской АЭС;
- США сделали России и Украине "очень четкое предложение" касаемо мирного соглашения;
- Путин подтвердил, что готов вести прямые переговоры с Украиной при определенных условиях;
- Трамп сказал, что соглашение с Россией есть, теперь необходимо согласие Зеленского;
- Обнародованные в СМИ "предложения" Трампа по Крыму не являются официальной позицией США.
Гости сегодняшнего эфира:
- президент "Розвиткового агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- начальник рекрутинговой группы №28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Денис Швыдкий;
- политолог-международник Артем Бронжуков;
- глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- полковник, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене своего запланированного визита в ЮАР из-за массированного обстрела Украины.
Также мы писали, что в результате российского обстрела 24 апреля в Киеве погибли двое детей.