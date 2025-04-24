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Атака на Київ та екстрене повернення Зеленського — ефір День.LIVE

Атака на Київ та екстрене повернення Зеленського — ефір День.LIVE

24 квітня 2025 р. 13:13

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Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо масований російський удар по Україні. Також дізнаємося про нові пропозиції США щодо закінчення війни.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Окупанти знехтували домовленостями на Запорізькій АЕС;
  • США зробили Росії та Україні "дуже чітку пропозицію" щодо шляху до мирної угоди;
  • Путін підтвердив, що готовий вести прямі переговори з Україною за певних умов;
  • Трамп сказав, що угода з Росією є, тепер необхідна згода Зеленського;
  • Оприлюднені у ЗМІ "пропозиції" Трампа щодо Криму не є офіційною позицією США. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • президент "Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • начальник рекрутингової групи №28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий;
  • політолог-міжнародник Артем Бронжуков;
  • голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про скасування свого запланованого візиту до ПАР через масований обстріл України.

Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу 24 квітня у Києві загинули двоє дітей.

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13:10 Союзник України заборонив експорт ігрових консолей до Росії

13:00 ВПО виплачуватимуть нову допомогу — хто отримає 8 тис. гривень

12:59 Удар РФ по будинку у Києві — чоловік розповів, як вдалося вижити

12:55 Свіжі овочі цілий рік — на Одещині зведуть теплиці

12:50 Станція метро "Лук'янівська" вже вп'яте пошкодилась від атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:44 Українцям заблокували CapCut — як обійти обмеження та завантажити

12:43 Завтра в Україні буде спекотно до +27 °С — прогноз від Діденко

12:32 У ДПСУ розкрили, скільки порушників кордону затримують щодня

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12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

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Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

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Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона