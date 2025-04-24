Атака на Київ та екстрене повернення Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо масований російський удар по Україні. Також дізнаємося про нові пропозиції США щодо закінчення війни.

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Інші теми ефіру

Окупанти знехтували домовленостями на Запорізькій АЕС;

США зробили Росії та Україні "дуже чітку пропозицію" щодо шляху до мирної угоди;

Путін підтвердив, що готовий вести прямі переговори з Україною за певних умов;

Трамп сказав, що угода з Росією є, тепер необхідна згода Зеленського;

Оприлюднені у ЗМІ "пропозиції" Трампа щодо Криму не є офіційною позицією США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

президент "Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

начальник рекрутингової групи №28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий;

політолог-міжнародник Артем Бронжуков;

голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про скасування свого запланованого візиту до ПАР через масований обстріл України.

Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу 24 квітня у Києві загинули двоє дітей.