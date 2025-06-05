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Атака на Херсон и новости для украинцев в ЕС — эфир Вечер.LIVE

Атака на Херсон и новости для украинцев в ЕС — эфир Вечер.LIVE

5 июня 2025 г. 17:50

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17:50 Атака на Херсон и новости для украинцев в ЕС — эфир Вечер.LIVE

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13:04 Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

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09:31 Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

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Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Это продлится до 4 марта 2027 года. Кроме того, разрабатывается план, чтобы граждане Украины могли вернуться домой.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новости.LIVE станут:

  • народный депутат, "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • народный депутат, "Батькивщина", Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
  • журналист Сергей Ауслендер.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Россияне повторным ударом уничтожили здание Херсонской ОГА;
  • Украина получит 428 млн евро на производство оружия, — Минобороны;
  • Папа Лев XIV почти через месяц после вступления в должность созвонился с Путиным;
  • Трамп в частных разговорах восхищался "сильной" атакой Украины по РФ, — Axios.

Напомним, что в четверг, 5 июня, Херсон подвергся очередному авиаудару со стороны российских военных. Для атаки были использованы управляемые авиационные бомбы, одна из которых попала в здание областной военной администрации.

Первый удар по зданию ОВА в Херсоне россияне нанесли сегодня утром. Там ударной волной выбило окна в служебных кабинетах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:19 В Воздушных силах ВСУ отреагировали на провал РФ в защите авиации

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