Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українців, які були змушені покинути країну через війну. Це продовжиться до 4 березня 2027 року. Крім того, розробляється план, щоб громадяни України могли повернутися додому.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат, "Слуга Народу" Олег Дунда;

народний депутат, "Батьківщина", Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

журналіст Сергій Ауслендер.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Росіяни повторним ударом знищили будівлю Херсонської ОВА;

Україна отримає 428 млн євро на виробництво зброї, — Міноборони;

Папа Лев XIV майже через місяць після вступу на посаду зідзвонився з Путіним;

Трамп у приватних розмовах захоплювався "сильною" атакою України по РФ, — Axios.

Нагадаємо, що у четвер, 5 червня, Херсон зазнав чергового авіаудару з боку російських військових. Для атаки були використані керовані авіаційні бомби, одна з яких влучила у будівлю обласної військової адміністрації.

Першого удару по будівлі ОВА в Херсоні росіяни завдали сьогодні вранці. Там ударною хвилею вибило вікна у службових кабінетах.