Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE arrow
Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

05 червня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Text

Зустріч міністрів оборони країн НАТО — прямий ефір з Брюсселя

Text

Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2025
Text

Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Text

Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Text

Україна зібрала екстрену зустріч на саміті НАТО — прямий ефір

Text

Рютте й Умєров роблять заяву після перемовин — прямий ефір

Text

Заяви Рютте та Келлога про Україну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Генсекретар НАТО дає важливу пресконференцію — прямий ефір

Text

17:50 Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Text

09:31 Зустріч міністрів оборони країн НАТО — прямий ефір з Брюсселя

Text

08:04 Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2025
Text

19:00 Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українців, які були змушені покинути країну через війну. Це продовжиться до 4 березня 2027 року. Крім того, розробляється план, щоб громадяни України могли повернутися додому.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат, "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • народний депутат, "Батьківщина",  Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • журналіст Сергій Ауслендер.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Росіяни повторним ударом знищили будівлю Херсонської ОВА;
  • Україна отримає 428 млн євро на виробництво зброї, — Міноборони;
  • Папа Лев XIV майже через місяць після вступу на посаду зідзвонився з Путіним;
  • Трамп у приватних розмовах захоплювався "сильною" атакою України по РФ, — Axios.

Нагадаємо, що у четвер, 5 червня, Херсон зазнав чергового авіаудару з боку російських військових. Для атаки були використані керовані авіаційні бомби, одна з яких влучила у будівлю обласної військової адміністрації.

Першого удару по будівлі ОВА в Херсоні росіяни завдали сьогодні вранці. Там ударною хвилею вибило вікна у службових кабінетах. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:20 Полісся визначилось, де гратиме матчі єврокубків

18:17 Дощі накриють кілька областей — синоптики дали прогноз на завтра

18:14 На кордоні з Польщею ускладнено рух — яка причина

18:05 lifecell у червні підвищить тарифи — кого стосується

18:00 Умєров звернувся до партнерів після атак на Херсон і Прилуки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Росія знищує морських мешканців — на Одещині знайшли дельфіна

17:52 Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном — про що йшлося

17:51 Популярні послуги в ЦНАПах будуть платними — деталі

Text

17:50 Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

17:33 У київському метро недоступна оплата карткою

18:20 Полісся визначилось, де гратиме матчі єврокубків

18:17 Дощі накриють кілька областей — синоптики дали прогноз на завтра

18:14 На кордоні з Польщею ускладнено рух — яка причина

18:05 lifecell у червні підвищить тарифи — кого стосується

18:00 Умєров звернувся до партнерів після атак на Херсон і Прилуки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Росія знищує морських мешканців — на Одещині знайшли дельфіна

17:52 Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном — про що йшлося

17:51 Популярні послуги в ЦНАПах будуть платними — деталі

17:33 У київському метро недоступна оплата карткою

17:32 Зеленський відреагував на удар РФ по будівлі Херсонської ОВА

19:47 Ситуація на полях — чи буде Одещина із зерном та овочами

3 червня

19:47 Переговори в Туреччині — яких результатів варто очікувати

11:02 Вибори в Польщі — чому не варто панікувати в Україні

2 червня

19:46 Чи потрібна Україні ядерна зброя — що думають про це одесити

30 травня

10:22 Відпочинок під час війни — що планують одесити

29 травня

22:32 Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

28 травня

19:46 Літо в Одесі 2025 — чи безпечно їхати на відпочинок до моря

27 травня

22:33 Мовні конфлікти в Одесі — як їх можна вирішити

23 травня

19:43 Правила війни змінилися — море більше не належить росіянам

22 травня

19:46 Горох, черешня та полуниця — ціни на одеському Новому базарі

Text

17:50 Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Text

09:31 Зустріч міністрів оборони країн НАТО — прямий ефір з Брюсселя

Text

08:04 Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

4 червня
Text

19:00 Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу