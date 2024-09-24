Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об очередном российском обстреле Харькова. Узнаем о планах Территориальных центров комплектования разослать по почте миллион повесток.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим и о заявлениях Президента Владимира Зеленского об окончании войны и Плане победы.

Не оставим без внимания события на Ближнем Востоке, где Израиль ликвидировал последнего военного руководителя "Хезболла".

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер

политолог Ростислав Балабан

военный и политический эксперт Александр Мусиенко

Напомним, 23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Также мы писали, что Вооруженные силы Израиля совершили более 1600 ударов по объектам Хезболлы на юге Ливана, в результате чего есть сотни погибших. В ответ бойцы "Хезболлы" атаковали израильские военные цели.