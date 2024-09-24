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Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

24 сентября 2024 г. 17:51

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17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

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13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

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13:00Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

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12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

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12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

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11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

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08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
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23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

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11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

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08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об очередном российском обстреле Харькова. Узнаем о планах Территориальных центров комплектования разослать по почте миллион повесток.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим и о заявлениях Президента Владимира Зеленского об окончании войны и Плане победы.

Не оставим без внимания события на Ближнем Востоке, где Израиль ликвидировал последнего военного руководителя "Хезболла".

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина
  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер
  • политолог Ростислав Балабан
  • военный и политический эксперт Александр Мусиенко

Напомним, 23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Также мы писали, что Вооруженные силы Израиля совершили более 1600 ударов по объектам Хезболлы на юге Ливана, в результате чего есть сотни погибших. В ответ бойцы "Хезболлы" атаковали израильские военные цели.

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18:01 Зеленский заявил, что Россия фотографировала ядерные объекты Украины

17:52 Синегубов рассказал Новини.LIVE о последствиях удара по многоэтажке в Харькове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:36 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые завтра накроют грозы

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