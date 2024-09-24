Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про черговий російський обстріл Харкова. Дізнаємося про плани Територіальних центрів комплектування розіслати поштою мільйон повісток.

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про заяви Президента Володимира Зеленського про закінчення війни та План перемоги.

Не залишимо без уваги події на Близькому сході, де Ізраїль ліквідував останнього військового керівника "Хезболли"

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер

політолог Ростислав Балабан

військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Також ми писали, що Збройні сили Ізраїлю завдали понад 1600 ударів по об'єктах Хезболли на півдні Лівану, внаслідок чого є сотні загиблих. У відповідь бійці "Хезболли" атакували ізраїльські військові цілі.