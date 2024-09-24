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Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

24 вересня 2024 р. 17:51

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17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

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12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

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12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про черговий російський обстріл Харкова. Дізнаємося про плани Територіальних центрів комплектування розіслати поштою мільйон повісток.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про заяви Президента Володимира Зеленського про закінчення війни та План перемоги.

Не залишимо без уваги події на Близькому сході, де Ізраїль ліквідував останнього військового керівника "Хезболли"

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна
  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер
  • політолог Ростислав Балабан
  • військовий та політичний експерт  Олександр Мусієнко

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру. 

Також ми писали, що Збройні сили Ізраїлю завдали понад 1600 ударів по об'єктах Хезболли на півдні Лівану, внаслідок чого є сотні загиблих. У відповідь бійці "Хезболли" атакували ізраїльські військові цілі. 

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18:10 Зеленський відреагував на російський удар по Харкову

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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