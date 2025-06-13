Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку Израиля на Иран и отметил, что не удивлен этим шагом.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 13 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

Народный депутат от "Батьківщини", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

Офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, инициатор и идейный вдохновитель проекта #GlobalSecurity Катерина Коваль;

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук;

Адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

Председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко;

Председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность", Ирина Никорак.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Израиль нанес удар по Ирану: начнется ли большая война на Ближнем Востоке;

Сибига посетит Чехию: в МИД назвали цель визита;

Иран запустил по Израилю сотню беспилотников после удара по ядерным объектам Тегерана;

Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану;

В США заблокировали дополнительные 300 миллионов долларов на помощь Украине: в чем причина;

Россия более 50 раз ударила по Сумской области: ранены две женщины.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран — раздавались мощные взрывы.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на удары Израиля по Ирану в пятницу, 13 июня.