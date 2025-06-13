Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

У ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку Ізраїлю на Іран і зазначив, що не здивований цим кроком.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

Народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

Офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, ініціаторка та ідейна натхненниця проєкту #GlobalSecurity Катерина Коваль;

Голова Комітету економістів України Андрій Новак;

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук;

Адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

Голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко;

Голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність", Ірина Никорак.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Ізраїль завдав удару по Ірану: чи почнеться велика війна на Близькому Сході;

Сибіга відвідає Чехію: у МЗС назвали мету візиту;

Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників після удару по ядерних об’єктах Тегерана;

Трамп відреагував на авіаудари Ізраїлю по Ірану;

У США заблокували додаткові 300 мільйонів доларів на допомогу Україні: у чому причина;

Росія понад 50 разів вдарила по Сумщині: поранені дві жінки.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував Іран — лунали потужні вибухи.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на удари Ізраїлю по Ірану у п'ятницю, 13 червня.