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Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

13 октября 2024 г. 18:07

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В воскресенье, 13 октября, в Киеве возле станции метро "Арсенальная" прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме с военнопленными, держа в руках плакаты с призывами помочь вернуть их родных.

Новини.LIVE пообщались с родственниками военнопленных.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве

Участники акции выкрикивали лозунги, призывая не молчать и поддерживать пленных. Их также поддерживали сигналившие водители, проезжая мимо места собрания.

Одна из участниц акции рассказала свою историю поиска.

"У меня брат контрактник 95-й десантно штурмовой бригады Ярошенко Валентин. Он исчез на Харьковском направлении возле города Изюм в 2022 году. Более двух с половиной лет он считается пропавшим без вести. Несколько месяцев он находился в статусе военнопленного, а затем статус сменился на " пропавший без вести". Совпадения ДНК нет, поэтому надеемся, что он жив. Были неофициальные известия, что он в плену. Ребята говорят, что он погиб, но этого никто не видел", — рассказывает одна из участниц акции.

Больше историй о пленных смотрите в видеорепортаже Новини.LIVE по ссылке.

Мы также писали, что одним из митингующих является воин, пробывший в российском плену более двух с половиной лет.

А неделю назад митингующие акции FreeAzov собирались у Набережного шоссе в столице.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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