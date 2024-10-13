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Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

13 жовтня 2024 р. 18:07

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У неділю, 13 жовтня, в Києві біля станції метро "Арсенальна" відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених. Люди вийшли на вулиці, щоб привернути увагу до проблеми полону, тримаючи в руках плакати із закликами допомогти повернути їхніх рідних.

Новини.LIVE поспілкувалися з родичами військовополонених.

Акція на підтримку військовополонених у Києві

Учасники акції вигукували гасла, закликаючи не мовчати та підтримувати полонених. Їх також підтримували водії, які сигналили, проїжджаючи повз місце зібрання.

Одна із учасниць акції розповіла свою історію пошуку.

"У мене брат контрактник 95-ї десантно штурмової бригади Ярошенко Валентин. Він зник на харківському напрямку біля міста Ізюм у 2022 році. Понад два з половиною років він вважається зниклим безвісти. Кілька місяців він перебував у статусі військовополоненого, а потім статус змінився на "зниклий безвісти". Співпадіння ДНК немає, тому сподіваємося, що він живий. Були неофіційні звістки, що він у полоні. Хлопці кажуть, що він загинув, але цього ніхто не бачив", — розповідає одна із учасниць акції.

Більше історій про полонених дивіться у відеорепортажі Новини.LIVE за посиланням.

Ми також писали, що одним з учасників мітингу є воїн, який пробув у російському полоні понад два з половиною роки.

А тиждень тому мітингарі акції FreeAzov збиралися біля Набережного шосе у столиці. 

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