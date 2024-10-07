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Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

7 октября 2024 г. 12:53

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
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15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
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15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

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13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

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12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

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00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

Ответственность за коррупцию нужно не усиливать, а применять уже существующие санкции. Адвокат Татьяна Козаченко считает, что приравнивание коррупции к госизмене может привести к укреплению тоталитарной власти.

Об этом Татьяна Козаченко заявила в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 7 октября.

Ответственность за коррупцию — нюансы

По мнению Татьяны Козаченко, дело не о том, какое название получит преступление, а в необратимости наказания — необходимости судебной справедливости и привлечения виновных к ответственности.

"Риск, когда усиливается ответственность, означает, что могут искусственно использоваться такие случаи, чтобы лишать нас прав и свобод, чтобы закручивать такие гайки и усиливать свою власть и свое влияние путем устрашения или какими-то другими моментами", — заявила адвокат.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу из 13 человек. Речь идет о должностных лицах медико-социальной экспертной комиссии и их сообщниках, которые за деньги "списывали" уклонистов с военного учета.

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13:50 В Харькове задержана женщина, которая передавала врагу координаты локаций ВСУ

13:41 В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:40 В Украине обесточены сотни населенных пунктов — Укрэнерго назвало причины

13:26 За бомбу может сесть на восемь лет — в Одессе задержали псевдоминера

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
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15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

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12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

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