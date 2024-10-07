Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Ответственность за коррупцию нужно не усиливать, а применять уже существующие санкции. Адвокат Татьяна Козаченко считает, что приравнивание коррупции к госизмене может привести к укреплению тоталитарной власти.

Об этом Татьяна Козаченко заявила в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 7 октября.

Ответственность за коррупцию — нюансы

По мнению Татьяны Козаченко, дело не о том, какое название получит преступление, а в необратимости наказания — необходимости судебной справедливости и привлечения виновных к ответственности.

"Риск, когда усиливается ответственность, означает, что могут искусственно использоваться такие случаи, чтобы лишать нас прав и свобод, чтобы закручивать такие гайки и усиливать свою власть и свое влияние путем устрашения или какими-то другими моментами", — заявила адвокат.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу из 13 человек. Речь идет о должностных лицах медико-социальной экспертной комиссии и их сообщниках, которые за деньги "списывали" уклонистов с военного учета.