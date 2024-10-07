Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Відповідальність за корупцію треба не посилювати, а застосовувати ті санкції, які вже існують. Адвокатка Тетяна Козаченко вважає, що прирівнювання корупції до держзради може привести до зміцнення тоталітарної влади.

Про це Тетяна Козаченко заявила в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Відповідальність за корупцію — нюанси

На думку Тетяни Козаченко, річ не у тому, яку назву отримає злочин, а у незворотності покарання — необхідності судової справедливості та притягнення винних до відповідальності.

"Ризик, коли посилюється відповідальність, означає, що можуть штучно використовуватися такі випадки, щоб позбавляти нас прав і свобод, щоб закручувати такі гайки та посилювати свою владу і свій вплив шляхом залякування чи якимись іншими моментами", — заявила адвокатка.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові Служба безпеки України викрила злочинну групу з 13 осіб. Йдеться про посадовців медико-соціальної експертної комісії та їх спільників, які за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку.