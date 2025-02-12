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Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Украина может предложить России обмен территориями, в частности Курской области на оккупированные украинские земли. Между тем новая администрация Дональда Трампа готовит визит в Украину.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 февраля

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус с приглашенными экспертами обсудят достройку реакторов на Хмельницкой АЭС, визит администрации президента США Дональда Трампа в Украину и идею обменять Курщину на оккупированные украинские территории.

Гости эфира:

  • Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки (2005-2010 гг)
  • Максим Шеремет, CEO Drone Space и основатель ОО "Дронарня"
  • Роман Еделев, юрист-международник
  • Виктория Гриб, нардеп, внефракционная
  • Юрий Романюк, председатель ОО "Украина в НАТО"
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека
  • Тарас Чорновил, политолог

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в NYT сообщили, что Дональд Трамп якобы назначил еще одного человека на контроль вопроса по установлению мира в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, что готов предложить России обмен территориями.

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08:55 Зеленский резко отреагировал на удар оккупантов по Украине

08:55 Массированный удар по Украине — сколько целей сбила ПВО

08:53 Оккупанты вводят новые проверки на ВОТ Украины, — ЦНС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Льготы по-новому — какие изменения для украинцев в 2025 году

08:39 Трамп отреагировал на освобождение РФ учителя США Марка Фогеля

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11 февраля 2025
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия