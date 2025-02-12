Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

Украина может предложить России обмен территориями, в частности Курской области на оккупированные украинские земли. Между тем новая администрация Дональда Трампа готовит визит в Украину.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 12 февраля
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус с приглашенными экспертами обсудят достройку реакторов на Хмельницкой АЭС, визит администрации президента США Дональда Трампа в Украину и идею обменять Курщину на оккупированные украинские территории.
Гости эфира:
- Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки (2005-2010 гг)
- Максим Шеремет, CEO Drone Space и основатель ОО "Дронарня"
- Роман Еделев, юрист-международник
- Виктория Гриб, нардеп, внефракционная
- Юрий Романюк, председатель ОО "Украина в НАТО"
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека
- Тарас Чорновил, политолог
В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, в NYT сообщили, что Дональд Трамп якобы назначил еще одного человека на контроль вопроса по установлению мира в Украине.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, что готов предложить России обмен территориями.