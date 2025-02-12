Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

Украина может предложить России обмен территориями, в частности Курской области на оккупированные украинские земли. Между тем новая администрация Дональда Трампа готовит визит в Украину.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 февраля

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус с приглашенными экспертами обсудят достройку реакторов на Хмельницкой АЭС, визит администрации президента США Дональда Трампа в Украину и идею обменять Курщину на оккупированные украинские территории.

Гости эфира:

Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки (2005-2010 гг)

Максим Шеремет, CEO Drone Space и основатель ОО "Дронарня"

Роман Еделев, юрист-международник

Виктория Гриб, нардеп, внефракционная

Юрий Романюк, председатель ОО "Украина в НАТО"

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека

Тарас Чорновил, политолог

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в NYT сообщили, что Дональд Трамп якобы назначил еще одного человека на контроль вопроса по установлению мира в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, что готов предложить России обмен территориями.