Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

Україна може запропонувати Росії обмін територіями, зокрема Курської області на окуповані українські землі. Тим часом нова адміністрація Дональда Трампа готує візит в Україну.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 лютого

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус із запрошеними експертами обговорять добудову реакторів на Хмельницькій АЕС, візит адміністрації президента США Дональда Трампа до України та ідею обміняти Курщину на окуповані українські території.

Гості ефіру:

Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010 рр)

Максим Шеремет, CEO Drone Space та засновник ГО "Дронарня"

Роман Єделєв, юрист-міжнародник

Вікторія Гриб, нардепка, позафракційна

Юрій Романюк, голова ГО "Україна в НАТО"

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Тарас Чорновіл, політолог

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у NYT повідомили, що Дональд Трамп нібито призначив ще одну людину на контроль питання щодо встановлення миру в Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, що готовий запропонувати Росії обмін територіями.