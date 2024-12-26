Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Народный депутат Анна Скороход ответила, есть ли законопроект по снижению мобилизационного возраста в Верховной Раде. По ее словам, в парламенте он отсутствует.

Об этом Анна Скороход сказал в эфире Вечір.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста

Скороход считает, что этот вопрос вряд ли поднимут в будущем, учитывая демографический кризис в Украине.

"У нас на сегодняшний день должно быть в семье по пять детей для того, чтобы восстановиться на довоенный период", — добавила нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение возраста мобилизации в Украине является нецелесообразным. Современные боевые действия требуют технологических навыков, а не только физической силы или изменений в возрастных ограничениях.

Также на идею снижения мобилизационного возраста в Украине отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что эти заявления "странные".