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Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

26 декабря 2024 г. 8:20

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Народный депутат Анна Скороход ответила, есть ли законопроект по снижению мобилизационного возраста в Верховной Раде. По ее словам, в парламенте он отсутствует.

Об этом Анна Скороход сказал в эфире Вечір.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста

Скороход считает, что этот вопрос вряд ли поднимут в будущем, учитывая демографический кризис в Украине.

"У нас на сегодняшний день должно быть в семье по пять детей для того, чтобы восстановиться на довоенный период", — добавила нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение возраста мобилизации в Украине является нецелесообразным. Современные боевые действия требуют технологических навыков, а не только физической силы или изменений в возрастных ограничениях.

Также на идею снижения мобилизационного возраста в Украине отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что эти заявления "странные".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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