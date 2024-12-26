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Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

26 грудня 2024 р. 08:20

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

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13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Народна депутатка Анна Скороход відповіла, чи є законопроєкт щодо зниження мобілізаційного віку у Верховній Раді. За її словами, у парламенті він відсутній.

Про це Анна Скороход сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку

Скороход вважає, що це питання навряд чи порушать в майбутньому, зважаючи на демографічну кризу в Україні.

"У нас на сьогоднішній день має бути в сім'ї по п'ятеро дітей для того, щоб відновитися на довоєнний період", — додала нардепка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Сучасні бойові дії вимагають технологічних навичок, а не лише фізичної сили або змін у вікових обмеженнях.

Також на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що ці заяви "дивні".

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08:33 На станції Либідська у Києві відновлювальні роботи завершені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:25 Як заробити від 1 000 грн у новорічну ніч — вигідні варіанти

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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