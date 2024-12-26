Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Народна депутатка Анна Скороход відповіла, чи є законопроєкт щодо зниження мобілізаційного віку у Верховній Раді. За її словами, у парламенті він відсутній.

Про це Анна Скороход сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку

Скороход вважає, що це питання навряд чи порушать в майбутньому, зважаючи на демографічну кризу в Україні.

"У нас на сьогоднішній день має бути в сім'ї по п'ятеро дітей для того, щоб відновитися на довоєнний період", — додала нардепка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Сучасні бойові дії вимагають технологічних навичок, а не лише фізичної сили або змін у вікових обмеженнях.

Також на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що ці заяви "дивні".