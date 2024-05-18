Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии. Он подчеркнул, что многие военные бригады нуждаются в пополнении.

Об этом он рассказал в интервью для AFP, опубликованном в субботу, 18 мая.

Зеленский о мобилизации

Зеленский заявил, что Украине необходимо обеспечить пополнение резервов. Он сообщил, что есть большое количество бригад, которые пока недоукомплектованы.

"Нам нужно укомплектовать резервы. Это серьезное количество существующих бригад, большое количество которых стоят пустые. Это нужно сделать, чтобы у ребят была нормальная ротация. Тогда и моральное состояние будет повышено. Тогда это и вопрос их физических сил, и вопрос справедливости, если честно", – отметил президент.

Напомним, в Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Верховная Рада приняла его в апреле, после чего документ подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что согласно новому закону изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

Кроме того, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.