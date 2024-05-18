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Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та нестачі військових на фронті

Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та нестачі військових на фронті

18 травня 2024 р. 14:38

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23:35 Ексміністр з питань ТОТ розповів про ймовірні причини корупції в ЗСУ

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17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

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14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

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Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.

Про це він розповів в інтерв’ю для AFP, яке було опубліковано у суботу, 18 травня. 

Зеленський про мобілізацію

Зеленський заявив, що Україні необхідно забезпечити поповнення резервів. Він повідомив, що є велика кількість бригад, які наразі є недоукомплектованими. 

"Нам потрібно укомплектувати резерви. Це серйозна кількість існуючих бригад, велика кількість яких стоять порожні.. Це потрібно зробити, щоб у хлопців була нормальна ротація. Тоді і моральний стан буде підвищений. Тоді це і питання їх сил фізичних, і питання справедливості, якщо чесно", – зазначив президент.

Нагадаємо, в Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Верховна Рада ухвалила його у квітні, після чого документ підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

Крім того, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним. 

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14:20 80-ті роковини депортації кримських татар — на Одеському вокзалі відбувся перформанс

13:57 В Росії горить електропідстанція — що відомо

13:54 На кордоні з Польщею фіксують черги на двох КПП, — ДПСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

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