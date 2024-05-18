Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та нестачі військових на фронті

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.

Про це він розповів в інтерв’ю для AFP, яке було опубліковано у суботу, 18 травня.

Зеленський про мобілізацію

Зеленський заявив, що Україні необхідно забезпечити поповнення резервів. Він повідомив, що є велика кількість бригад, які наразі є недоукомплектованими.

"Нам потрібно укомплектувати резерви. Це серйозна кількість існуючих бригад, велика кількість яких стоять порожні.. Це потрібно зробити, щоб у хлопців була нормальна ротація. Тоді і моральний стан буде підвищений. Тоді це і питання їх сил фізичних, і питання справедливості, якщо чесно", – зазначив президент.

Нагадаємо, в Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Верховна Рада ухвалила його у квітні, після чого документ підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

Крім того, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.