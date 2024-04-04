Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 июня Россия готовит мобилизовать 300 тысяч военных. В то же время он подчеркнул, что в Украине мобилизовать полмиллиона человек пока нет нужды.
Это не только обсудят гости эфира Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.
Заявление Зеленского
Зеленский рассказал, что Российская Федерация готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных. В то же время президент подчеркнул, что Украине пока не нужно мобилизовать полмиллиона человек.
"В нашем случае относительно количества людей, которые будут мобилизованы, пока не готовы сказать", — отметил глава государства.
Кто станет гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Евгений Дикий — военный аналитик,
- Валерий Клочок — политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога",
- Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
- Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
- Георгий Мазурашу — народный депутат Украины от "Слуги народа",
- Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010),
- Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг,
- Николай Томенко — политический и общественный деятель.
Напомним, россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.
Также оккупанты начали привлекать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей. Однако на деле выплаты оказываются не только гораздо меньше, но и приходят с задержками.