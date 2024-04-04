Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 июня Россия готовит мобилизовать 300 тысяч военных. В то же время он подчеркнул, что в Украине мобилизовать полмиллиона человек пока нет нужды.

Это не только обсудят гости эфира Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Заявление Зеленского

Зеленский рассказал, что Российская Федерация готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных. В то же время президент подчеркнул, что Украине пока не нужно мобилизовать полмиллиона человек.

"В нашем случае относительно количества людей, которые будут мобилизованы, пока не готовы сказать", — отметил глава государства.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Евгений Дикий — военный аналитик,

Валерий Клочок — политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога",

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,

Вячеслав Потапенко — политический аналитик,

Георгий Мазурашу — народный депутат Украины от "Слуги народа",

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010),

Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг,

Николай Томенко — политический и общественный деятель.

Напомним, россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

Также оккупанты начали привлекать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей. Однако на деле выплаты оказываются не только гораздо меньше, но и приходят с задержками.