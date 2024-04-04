Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE arrow
Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

4 апреля 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Text

06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Text

06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
Text
Эксклюзив

22:38Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Text

06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Text

06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
Text
Эксклюзив

22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 июня Россия готовит мобилизовать 300 тысяч военных. В то же время он подчеркнул, что в Украине мобилизовать полмиллиона человек пока нет нужды.

Это не только обсудят гости эфира Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Заявление Зеленского

Зеленский рассказал, что Российская Федерация готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военных. В то же время президент подчеркнул, что Украине пока не нужно мобилизовать полмиллиона человек.

"В нашем случае относительно количества людей, которые будут мобилизованы, пока не готовы сказать", — отметил глава государства.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Евгений Дикий — военный аналитик,
  • Валерий Клочок — политический аналитик, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога",
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
  • Георгий Мазурашу — народный депутат Украины от "Слуги народа",
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010),
  • Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг,
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель.

Напомним, россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

Также оккупанты начали привлекать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей. Однако на деле выплаты оказываются не только гораздо меньше, но и приходят с задержками.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

08:00 Местами дождь — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

07:48 Части украинцев разрешили не платить за коммуналку — кого коснется

07:38 Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку

07:27 Война России с НАТО — насколько вероятен такой сценарий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

07:05 Обстрел Харькова — в МВД рассказали детали вражеской атаки

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в начале апреля

06:46 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

06:44 Мобилизация по-новому — к каким изменениям следует готовиться каждому украинцу

08:00 Местами дождь — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

07:48 Части украинцев разрешили не платить за коммуналку — кого коснется

07:38 Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку

07:27 Война России с НАТО — насколько вероятен такой сценарий

07:05 Обстрел Харькова — в МВД рассказали детали вражеской атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в начале апреля

06:46 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

06:44 Мобилизация по-новому — к каким изменениям следует готовиться каждому украинцу

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в начале апреля

06:36 Украина проведет выборы в Донецке, Луганске и Крыму — в ЦИК рассказали, как и когда это будет

06:30 75 лет НАТО — когда Украина станет членом Альянса

3 апреля 2024
Эксклюзив

20:01 Мобилизация 18-летних, и как будут наказывать уклонистов — интервью Разумкова

17:30 Мужчин массово разворачивают на пункте пропуска Паланка — юрист дал полезные советы

13:49 Грандиозный возврат ZARA в Украину — шокирующие цены

06:30 Обстрелы Калибрами — эксперт раскрыл намерения россиян

05:39 Черный март Черноморского флота РФ — какие победы одержала Украина

2 апреля 2024

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

19:00 Какой должна быть зарплата у украинского министра — мнения одесситов

05:06 Ratel Deminer — украинская революционная разработка в борьбе с минными полями

1 апреля 2024
обновлено:

20:18 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

Text

08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Text

06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Text

06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
Text
Эксклюзив

22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE