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Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

04 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Text

02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

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22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 червня Росія готує мобілізувати 300 тисяч військових. Водночас він наголосив, що в України мобілізувати пів мільйона людей наразі нема потреби.

Це та не тільки обговорять гості ефіру Новини.LIVE, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі

Заява Зеленського

Зеленський розповів, що Російська Федерація готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових. Водночас президент наголосив, що Україні поки не потрібно мобілізувати пів мільйона осіб.

"У нашому випадку щодо кількості людей, які будуть мобілізовані, поки не готові сказати", — зазначив глава держави.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Євген Дикий — військовий аналітик,
  • Валерій Клочок — політичний аналітик, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога",
  • Євген Добряк — експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання,
  • Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,
  • Георгій Мазурашу — народний депутат України від "Слуги народу",
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010),
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг,
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч.

Нагадаємо, росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат. 

Також окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів. Однак на ділі виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками. 

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08:00 Місцями дощитиме — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

07:48 Частині українців дозволили не платити за комуналку — кого торкнеться

07:38 Терехов показав наслідки нічної атаки "шахедів" на Харків — один з них знищив багатоповерхівку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:27 Війна Росії з НАТО — наскільки імовірним є такий сценарій

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

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Ексклюзив

22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE