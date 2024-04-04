Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 червня Росія готує мобілізувати 300 тисяч військових. Водночас він наголосив, що в України мобілізувати пів мільйона людей наразі нема потреби.

Це та не тільки обговорять гості ефіру Новини.LIVE, який можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Заява Зеленського

Зеленський розповів, що Російська Федерація готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових. Водночас президент наголосив, що Україні поки не потрібно мобілізувати пів мільйона осіб.

"У нашому випадку щодо кількості людей, які будуть мобілізовані, поки не готові сказати", — зазначив глава держави.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Євген Дикий — військовий аналітик,

Валерій Клочок — політичний аналітик, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога",

Євген Добряк — експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання,

Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,

Георгій Мазурашу — народний депутат України від "Слуги народу",

Олексій Кучеренко — народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010),

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг,

Микола Томенко — політичний та громадський діяч.

Нагадаємо, росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.

Також окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів. Однак на ділі виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками.