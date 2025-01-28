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Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

28 января 2025 г. 10:52

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Военный Александр Матяш раскритиковал мобилизационные процессы в Украине и заявил, что в армию должны быть привлечены все граждане Украины, в частности, даже те, кто считается ограниченно годным. Он добавил, что в Украине уже 10 лет идет война и каждый должен взять на себя ответственность за свою подготовку.

Об этом Александр Матяш высказался в эфире Ранок.LIVE.

Воевать должны все в пределах своих возможностей

Военный заявил, что в Украине нужно всем мобилизоваться в армию.

"Для того, чтобы у нас было время подготовить новые бригады, а они будут создаваться. Новые бригады, корпуса полки и такие другие военные формирования. У нас должно быть объявлено, что воевать в этой войне будут все. Каждый на своем месте. Если человек ограниченно пригоден, он будет выполнять свои функции согласно своему функционалу. То есть работать в штабе, работать в ТЦК и СП или в учебном центре. Если человек пригоден к полноценной службе в армии - он будет служить. Просто люди должны понимать, что человек получил повестку не сегодня на сегодня, а у него указана дата его мобилизации, это 4-12 месяцев. То есть у него есть время лично подготовиться", — высказался Александр Матяш.

Также он добавил, что военнообязанные должны взять на себя ответственность за свою подготовку и жизнь.

"Скажите мне, пожалуйста, в нашей стране продолжается 10 лет война. Кто должен был научить тебя? Почему я, господин капитан который сидит рядом со мной, в течение всего времени готовились, покупали оружие, проходили курсы такмеда, изучали тактику и так далее? Это проблема общая. И разные есть военнослужащие. Даже сейчас люди, которых сейчас мобилизуют, являются высокомотивированными. Но у нас отсутствует система, которая донесла бы до общественности, что мы воюем, что война надолго и мы не переживем, если к победе не будут приобщены все каждый на своем уровне", — сказал военнослужащий.

Напомним, стало известно, кого точно не мобилизуют с 1 февраля 2025 года. Также заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался относительно снижения мобилизационного возраста в Украине.

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