Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Військовий Олександр Матяш розкритикував мобілізаційні процеси в Україні і заявив, що до війська мають бути залучені всі громадяни України, зокрема, навіть ті, хто вважається обмежено придатним. Він додав, що в Україні вже 10 років триває війна і кожен має взяти на себе відповідальність за свою підготовку.

Про це Олександр Матяш висловився в ефірі Ранок.LIVE.

Воювати мають всі в межах своїх можливостей

Військовий заявив, що в Україні потрібно всім мобілізуватися до війська.

"Для того, щоб у нас був час підготувати нові бригади, а вони будуть створюватися. Нові бригади, корпуси полки і такі інші військові формування. У нас має бути оголошено, що воювати у цій війні будуть всі. Кожен на своєму місці. Якщо людина обмежено придатна, вона буде виконувати свої функції згідно свого функціоналу. Тобто працювати у штабі, працювати в ТЦК та СП або у навчальному центрі. Якщо людина придатна до повноцінної служби в армії — вона буде служити. Просто люди мають розуміти що людина отримала повістку не сьогодні на сьогодні, а в нього зазначена дата його мобілізації, це 4-12 місяців. Тобто в нього є час особисто підготуватися", — висловився Олександр Матяш.

Також він додав, що військовозобов'язані мають взяти на себе відповідальність за свою підготовку та життя.

"Скажіть мені, будь ласка, в нашій країні триває 10 років війна. Хто мав навчити тебе? Чому я, пан капітан який сидить поруч зі мною, протягом всього часу готувались, купували зброю, проходили курси такмеду, вивчали тактику і таке інше? Це проблема загальна. І різні є військовослужбовці. Навіть зараз люди, яких зараз мобілізують є високовмотивовані. Але у нас відсутня система, яка донесла би до загалу, що ми воюємо, що війна надовго і ми не пережемо, якщо до перемоги не будуть долучені всі кожен на своєму рівні", — сказав військовослужбовець.

Нагадаємо, стало відомо, кого точно не мобілізують з 1 лютого 2025 року. Також заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.