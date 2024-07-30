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Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

30 июля 2024 г. 9:22

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08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Text

23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Text

20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

Text

18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

Text

17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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Военный Антон Черный призвал не верить в "страшные истории" о мгновенной отправке мобилизованных на передовую. По его словам, сначала будет обучение у опытных инструкторов, также будут изучать способности будущего бойца.

Об этом Андрей Черный сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля.

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По словам военного Андрей Черного, сейчас в Украине уже не такая ситуация, как в 2022 году, когда стояла задача сдержать наступление России и на передовую могли попасть мобилизованные без какого-либо опыта. 

"Не слушайте страшные истории о том, что вас сразу отправят "на передок". Такого нет. У вас возьмут особые качества, вас научат. А то, как вы научитесь — зависит от вас. Если вы будете хотеть — в учебных центрах, особенно в ДШВ, ССО, там очень боевые инструкторы, с большим опытом, и они научат всему", — отметил военный.  

По словам Черного, предусмотрен определенный промежуток времени на учениях, за который поймут, в какое подразделение лучше направить мобилизованного.

"Если вы водитель, то будете водителем. Если вы боевой, то будете в боях. Если вы аналитик, то вам дадут это делать", — подытожил военный.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что острой потребности в понижении мобилизационного возраста в Украине сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше, чем количество людей, которые сейчас нужны в армии.

Также мы писали об актуальных правилах прохождения ВЛК. Кабинет министров Украины вносил последние изменения в положение своим приказом №262 в апреле 2024 года, в нем утверждено положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии и что делать, если человека незаконно принуждают пройти ВЛК.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 Харлан повторила олимпийский рекорд Яны Клочковой

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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

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