Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

Военный Антон Черный призвал не верить в "страшные истории" о мгновенной отправке мобилизованных на передовую. По его словам, сначала будет обучение у опытных инструкторов, также будут изучать способности будущего бойца.

Об этом Андрей Черный сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля.

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По словам военного Андрей Черного, сейчас в Украине уже не такая ситуация, как в 2022 году, когда стояла задача сдержать наступление России и на передовую могли попасть мобилизованные без какого-либо опыта.

"Не слушайте страшные истории о том, что вас сразу отправят "на передок". Такого нет. У вас возьмут особые качества, вас научат. А то, как вы научитесь — зависит от вас. Если вы будете хотеть — в учебных центрах, особенно в ДШВ, ССО, там очень боевые инструкторы, с большим опытом, и они научат всему", — отметил военный.

По словам Черного, предусмотрен определенный промежуток времени на учениях, за который поймут, в какое подразделение лучше направить мобилизованного.

"Если вы водитель, то будете водителем. Если вы боевой, то будете в боях. Если вы аналитик, то вам дадут это делать", — подытожил военный.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что острой потребности в понижении мобилизационного возраста в Украине сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше, чем количество людей, которые сейчас нужны в армии.

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