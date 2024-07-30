Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

Військовий Антон Чорний закликав не вірити в "страшні історії" про миттєве відправлення мобілізованих на передову. За його словами, спочатку буде навчання в досвічених інструкторів, також вивчатимуть здібності майбутнього бійця.

Про це Андрій Чорний сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня.

Як швидко військовозобов'язаний може потрапити на фронт

За словами військового Андрій Чорного, нині в Україні вже не така ситуація, як у 2022 році, коли стояла задача стримати наступ Росії і на передову могли потрапити мобілізовані без будь-якого досвіду.

"Не слухайте страшні історії про те, що вас відразу відправлять "на передок". Такого немає. У вас візьмуть особливі якості, вас навчать. А те, як ви навчитеся — залежить від вас. Якщо ви будете хотіти — в навчальних центрах, особливо в ДШВ, ССО, там дуже бойові інструктори, з великим досвідом, і вони навчать всього", — зазначив військовий.

За словами Чорного, передбачено певний проміжок часу на навчаннях, за який зрозуміють, до якого підрозділу краще направити мобілізованого.

"Якщо ви водій, то будете водієм. Якщо ви бойовий, то будете у боях. Якщо ви аналітик, то вам дадуть це робити", — підсумував військовий.

Нагадаємо, у Міноборони України заявили, що гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.

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