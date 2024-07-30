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Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

30 липня 2024 р. 09:22

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09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Text

18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

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17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

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17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

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Військовий Антон Чорний закликав не вірити в "страшні історії" про миттєве відправлення мобілізованих на передову. За його словами, спочатку буде навчання в досвічених інструкторів, також вивчатимуть здібності майбутнього бійця. 

Про це Андрій Чорний сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня.

Як швидко військовозобов'язаний може потрапити на фронт

За словами військового Андрій Чорного, нині в Україні вже не така ситуація, як у 2022 році, коли стояла задача стримати наступ Росії і на передову могли потрапити мобілізовані без будь-якого досвіду. 

"Не слухайте страшні історії про те, що вас відразу відправлять "на передок". Такого немає. У вас візьмуть особливі якості, вас навчать. А те, як ви навчитеся — залежить від вас. Якщо ви будете хотіти — в навчальних центрах, особливо в ДШВ, ССО, там дуже бойові інструктори, з великим досвідом, і вони навчать всього", — зазначив військовий.  

За словами Чорного, передбачено певний проміжок часу на навчаннях, за який зрозуміють, до якого підрозділу краще направити мобілізованого.

"Якщо ви водій, то будете водієм. Якщо ви бойовий, то будете у боях. Якщо ви аналітик, то вам дадуть це робити", — підсумував військовий.

Нагадаємо, у Міноборони України заявили, що гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.

Також ми писали про актуальні правила проходження ВЛК. Кабінет міністрів України вносив останні зміни до положення своїм наказом №262 у квітні 2024, у ньому затверджено положення про військово-лікарську експертизу в Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, які існують підстави для оскарження військово-лікарської комісії та що робити, якщо людину незаконно примушують пройти ВЛК. 

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

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23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

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23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

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18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

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