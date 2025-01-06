Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Военный Андрей Кривущенко заявил, что в вопросе мобилизации катастрофически не хватает государства. По его словам, сейчас в обществе сформировалось мнение, что "пошел на войну — погиб".

Об этом Андрей Кривущенко сказал в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 6 января.

Участие государства в вопросе мобилизации

Кривущенко отметил, что в команде Президента Украины Владимира Зеленского есть "крутые киношники", которые могли бы создать качественные мотивационные ролики.

"В обществе бытует мнение, что пошел на войну — погиб. В этом вопросе нет государства, что ушел на войну — ты стал героем, ты защитил свой дом, страну, не обязательно ты умер. Многие молодые мужчины нашли свое призвание и стали специалистами во время службы", — отметил военный.

Он также обратил внимание на "напряжение между гражданскими и ТЦК", указав на возможные попытки манипуляций со стороны врага.

"Неясность многих видео и отсутствие расследований вызывают многочисленные вопросы", — добавил Кривущенко.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что для того, чтобы мотивировать граждан к мобилизации, необходима четкая внутренняя политика.

Также Министерство обороны Украины издало приказ, согласно которому мужчины со статусом "ограниченно годный" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.