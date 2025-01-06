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Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

6 января 2025 г. 22:40

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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Военный Андрей Кривущенко заявил, что в вопросе мобилизации катастрофически не хватает государства. По его словам, сейчас в обществе сформировалось мнение, что "пошел на войну — погиб".

Об этом Андрей Кривущенко сказал в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 6 января.

Участие государства в вопросе мобилизации

Кривущенко отметил, что в команде Президента Украины Владимира Зеленского есть "крутые киношники", которые могли бы создать качественные мотивационные ролики.

"В обществе бытует мнение, что пошел на войну — погиб. В этом вопросе нет государства, что ушел на войну — ты стал героем, ты защитил свой дом, страну, не обязательно ты умер. Многие молодые мужчины нашли свое призвание и стали специалистами во время службы", — отметил военный.

Он также обратил внимание на "напряжение между гражданскими и ТЦК", указав на возможные попытки манипуляций со стороны врага.

"Неясность многих видео и отсутствие расследований вызывают многочисленные вопросы", — добавил Кривущенко.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что для того, чтобы мотивировать граждан к мобилизации, необходима четкая внутренняя политика.

Также Министерство обороны Украины издало приказ, согласно которому мужчины со статусом "ограниченно годный" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА