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Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

06 січня 2025 р. 22:40

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Військовий Андрій Кривущенко заявив, що у питанні мобілізації катастрофічно не вистачає держави. За його словами, наразі в суспільстві сформувалася думка, що "пішов на війну — загинув".

Про це Андрій Кривущенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 6 січня.

Участь держави в питанні мобілізації

Кривущенко зазначив, що в команді Президента України Володимира Зеленського є "круті кіношники", які могли б створити якісні мотиваційні ролики.

"У суспільстві існує думка, що пішов на війну — загинув. У цьому питанні немає держави, що пішов на війну — ти став героєм, ти захистив свій дім, країну, не обов'язково ти вмер. Багато молодих чоловіків знайшли своє покликання та стали спеціалістами під час служби", — зазначив військовий.

Він також звернув увагу на "напруження між цивільними і ТЦК", вказавши на можливі спроби маніпуляцій з боку ворога.

"Неясність багатьох відео та відсутність розслідувань викликають численні запитання", — додав Кривущенко.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що для того, аби мотивувати громадян до мобілізації, необхідна чітка внутрішня політика.

Також Міністерство оборони України видало наказ, згідно з яким чоловіки зі статусом "обмежено придатний" повинні пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

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23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

23:01 Росіяни обстріляли Харківщину авіабомбами — постраждала жінка

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