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Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

17 июля 2024 г. 8:27

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Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" ответил, нужна ли мобилизация 18-летних. По его словам, он бы этого не хотел, ведь они еще ничего в жизни не видели.

Об этом Владислав Дацик сказал в интервью Новини.LIVE.

Мобилизация 18-летних

Дацкий считает, что минимальный возраст призыва должен быть 25 лет.

"Те, кто хотят, молодые, они и так придут. У нас еще хватает людей за 25-30 лет. Зачем детей трогать? Я считаю, если мы спустимся к той возрастной категории, это значит уже все", — подчеркнул военный.

Напомним, гражданам, не обновившим свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), грозят санкции. У военнообязанных было два месяца, чтобы это сделать.

Также в Украине далеко не все граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, получают ее до конца войны. Обычно она не превышает 12-месячного срока.

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