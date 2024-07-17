Військовий Третьої штурмової відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних

Військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик" відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних. За його словами, він цього б не хотів, адже вони ще нічого в житті не бачили.

Про це Владислав Дацик сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Мобілізація 18-річних

Дацький вважає, що мінімальний вік призову має бути 25 років.

"Ті, хто хочуть, молоді, вони і так прийдуть. У нас ще вистачає людей за 25-30 років. Навіщо дітей чіпати? Я вважаю, якщо ми спустимося до тієї вікової категорії, це значить вже все", — наголосив військовий.

Нагадаємо, громадянам, які не оновили свої облікові дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), загрожують санкції. У військовозобов'язаних було два місяці, аби це зробити.

Також в Україні далеко не всі громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, отримують її до кінця війни. Зазвичай вона не перевищує 12-місячного терміну.