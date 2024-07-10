Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Информация о 400 тысячах человек, находящихся в розыске ТЦК, требует уточнения. Поскольку очень плохо систематизирована информация по людям.

Об этом в среду, 10 июля, в эфире Ранок.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.

Кто находится в розыске ТЦК

По словам юриста, цифра в 400 тысяч человек, разыскиваемых ТЦК, нуждается в уточнении.

Боровский отметил, что в это число могут входить люди, которые находятся за границей, "переплыли Тису", или просто не живут по месту прописки.

"Очень плохо систематизирована информация по людям. Поэтому, я думаю, что из этих 400 тысяч определенная часть людей находится за границей и государству об этом известно, поскольку соответствующие отметки в паспорте были поставлены. И частично мы должны признать, что ТЦК у нас любят отправлять повестки уже давно мертвым людям", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что, по данным Министерства обороны, с момента начала полномасштабного вторжения работники ТЦК оформили более 180 тысяч административных протоколов на лиц, нарушивших правила военного учета. Кроме того, они подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов.

В Минобороны также назвали количество военнообязанных, которые обновили свои личные данные через приложение "Резерв+", в ТЦК и ЦПАУ. В то же время на сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров.

Добавим, что нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине карается штрафом от 17 тысяч грн.