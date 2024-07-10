Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

Інформація про 400 тисяч осіб, які перебувають у розшуку ТЦК, потребує уточнення. Оскільки наразі дуже погано систематизована інформація по людям.

Про це у середу, 10 липня, в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий юрист Тарас Боровський.

Хто преребуває у розшуку ТЦК

За словами юриста, цифра у 400 тисяч осіб, яких розшукує ТЦК, потребує уточнення.

Боровський зазначив, що у це число можуть входити люди, які перебувають за кордоном, "переплили Тису", або ж просто не живуть за місцем прописки.

"Дуже погано систематизована інформація по людям. Тому, я думаю, що з цих 400 тисяч певна частина людей перебуває за кордоном і державі про це відомо, оскільки відповідні відмітки в паспорті були поставлені... І частково мусимо визнати, що ТЦК у нас люблять відправляти повістки вже давно мертвим людям", — сказав він.

Раніше ми повідомляли, що за даними Міністерства оборони, з моменту початку повномасштабного вторгнення працівники ТЦК оформили понад 180 тисяч адміністративних протоколів на осіб, які порушили правила військового обліку. Крім того, вони подали понад 400 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів.

Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок "Резерв+", у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.

Додамо, що порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні карається штрафом від 17 тисяч грн.