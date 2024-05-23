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В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

23 мая 2024 г. 8:55

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

Text

17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

В Украине могут мобилизовать около 300 тысяч населения. Такое количество людей составляет 2–3% трудового фонда.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 22 мая, рассказал экономист Сергей Фурса.

Как мобилизация влияет на экономику

По словам Фурсы, мобилизация из-за неладной комуникации является стрессом для бизнеса. Важным нюансом является экономичное бронирование.

"Мы подсчитали влияние мобилизации на экономику. Она забирает у нас 0,5 ВВП. Для "белого бизнеса" это самый большой стресс, и именно поэтому так важно экономическое бронирование", — сказал экономист.

По мнению Фурсы, бронирование людей за счет больших налогов является корректировкой мобилизации с целью не изымать важных сотрудников критических предприятий.

"Это попытка уменьшить вред, который действительно наносится экономике. Но не столько те 300 тысяч, которые выйдут из экономики, как то, что коммуникацией испугали 2–3 миллиона людей, которые боятся выйти работать в "прозрачный" бизнес из-за рисков мобилизации", — подытожил эксперт.

Ранее экономист Сергей Фурса спрогнозировал, что из-за вступившего в силу с 18 мая нового закона о мобилизации бизнес в Украине почувствует нехватку рабочей силы.

Также мы сообщали, что в Украине началась мобилизация заключенных. В Хмельницкой области двум заключенным СИЗО разрешили присоединиться к рядам Национальной гвардии Украины.

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09:48 США запретили Украине наносить удары по российским НПЗ, — СМИ

09:42 Германия выразила готовность использовать доходы от активов РФ в пользу Украины, — Reuters

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:30 Электроснабжение будет считанные часы — в Одессе действуют графики отключений света

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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