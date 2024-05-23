В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

В Украине могут мобилизовать около 300 тысяч населения. Такое количество людей составляет 2–3% трудового фонда.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в среду, 22 мая, рассказал экономист Сергей Фурса.

Как мобилизация влияет на экономику

По словам Фурсы, мобилизация из-за неладной комуникации является стрессом для бизнеса. Важным нюансом является экономичное бронирование.

"Мы подсчитали влияние мобилизации на экономику. Она забирает у нас 0,5 ВВП. Для "белого бизнеса" это самый большой стресс, и именно поэтому так важно экономическое бронирование", — сказал экономист.

По мнению Фурсы, бронирование людей за счет больших налогов является корректировкой мобилизации с целью не изымать важных сотрудников критических предприятий.

"Это попытка уменьшить вред, который действительно наносится экономике. Но не столько те 300 тысяч, которые выйдут из экономики, как то, что коммуникацией испугали 2–3 миллиона людей, которые боятся выйти работать в "прозрачный" бизнес из-за рисков мобилизации", — подытожил эксперт.

Ранее экономист Сергей Фурса спрогнозировал, что из-за вступившего в силу с 18 мая нового закона о мобилизации бизнес в Украине почувствует нехватку рабочей силы.

Также мы сообщали, что в Украине началась мобилизация заключенных. В Хмельницкой области двум заключенным СИЗО разрешили присоединиться к рядам Национальной гвардии Украины.