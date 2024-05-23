В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

В Україні можуть мобілізувати близько 300 тисяч населення. Така кількість людей — 2–3% трудового фонду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в середу, 22 травня, розповів економіст Сергій Фурса.

Як мобілізація впливає на економіку

За словами Фурси, мобілізація через недололугу комінікацію є стресом для бізнесу. Важливим нюансом є економічне бронювання.

"Ми підрахували вплив мобілізації на економіку. Вона забирає в нас 0,5 ВВП. Для "білого бізнесу" це найбільший стрес, і саме тому так важливо економічне бронювання", — сказав економіст.

На думку Фурси, бронювання людей за рахунок великих податків є коригуванням мобілізації з метою не забирати важливих співробітників критичних підприємств.

"Це намагання зменшити шкоду, яка дійсно завдається економіці. Але не так ті 300 тисяч, які вийдуть з економіки, як те, що комунікацією перелякали 2–3 мільйони людей, які бояться вийти працювати у "прозорий" бізнес через ризики мобілізації", — підсумував експерт.

Раніше економіст Сергій Фурса спрогнозував, що через новий закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, бізнес в Україні відчує брак робочої сили.

Також ми повідомляли, що в Україні розпочалася мобілізація ув'язнених. У Хмельницькій області двом в'язням СІЗО дозволили долучитися до лав Національної гвардії України.