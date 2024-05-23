Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса arrow
В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

23 травня 2024 р. 08:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Text

07:58 Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

22 травня 2024
Text

23:45 Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Text

07:58 Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

22 травня 2024
Text

23:45 Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

В Україні можуть мобілізувати близько 300 тисяч населення. Така кількість людей — 2–3% трудового фонду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в середу, 22 травня, розповів економіст Сергій Фурса.

Як мобілізація впливає на економіку

За словами Фурси, мобілізація через недололугу комінікацію є стресом для бізнесу. Важливим нюансом є економічне бронювання.

"Ми підрахували вплив мобілізації на економіку. Вона забирає в нас 0,5 ВВП. Для "білого бізнесу" це найбільший стрес, і саме тому так важливо економічне бронювання", — сказав економіст.

На думку Фурси, бронювання людей за рахунок великих податків є коригуванням мобілізації з метою не забирати важливих співробітників критичних підприємств.

"Це намагання зменшити шкоду, яка дійсно завдається економіці. Але не так ті 300 тисяч, які вийдуть з економіки, як те, що комунікацією перелякали 2–3 мільйони людей, які бояться вийти працювати у "прозорий" бізнес через ризики мобілізації", — підсумував експерт.

Раніше економіст Сергій Фурса спрогнозував, що через новий закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, бізнес в Україні відчує брак робочої сили.

Також ми повідомляли, що в Україні розпочалася мобілізація ув'язнених. У Хмельницькій області двом в'язням СІЗО дозволили долучитися до лав Національної гвардії України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:10 Долар стрімко дорожчає в українських банках — як змінився курс

09:10 Постачав неякісні буржуйки військовим на Харківщині — як покарали зловмисника

09:05 Сирський привітав морських піхотинців з професійним святом

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

08:52 Пенсії в країнах Європи — які існують види у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:48 У Хмельницькій області судили чоловіка, якому тричі вручали повістку

08:39 Став відомий стан водія тролейбуса, який опинився в епіцентрі ракетного удару в Харкові

08:29 У Києві арештували приміщення на Подолі, які власник не хоче повертати місту

08:29 Львів'янин поза межами пунктів пропуску переправляв ухилянтів через кордон — яке покарання

08:15 Відключення світла в Україні — в Yasno попередили, чого чекати влітку

09:10 Долар стрімко дорожчає в українських банках — як змінився курс

09:10 Постачав неякісні буржуйки військовим на Харківщині — як покарали зловмисника

09:05 Сирський привітав морських піхотинців з професійним святом

08:52 Пенсії в країнах Європи — які існують види у 2024 році

08:48 У Хмельницькій області судили чоловіка, якому тричі вручали повістку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:39 Став відомий стан водія тролейбуса, який опинився в епіцентрі ракетного удару в Харкові

08:29 У Києві арештували приміщення на Подолі, які власник не хоче повертати місту

08:29 Львів'янин поза межами пунктів пропуску переправляв ухилянтів через кордон — яке покарання

08:15 Відключення світла в Україні — в Yasno попередили, чого чекати влітку

08:12 Повістка від роботодавця — як штрафуватимуть за порушення правил мобілізації на роботі

05:57 Від "Азовсталі" до Кринок — як воює морська піхота

22 травня 2024
Ексклюзив

19:00 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

15:09 Українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету — що кажуть оператори

11:39 Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом — скільки він коштує

06:40 Ціни на алюміній наприкінці травня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:36 Чому без звільнення Криму Україна не вистоїть — велике інтерв'ю Рефата Чубарова

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

Text

07:58 Дні українського кіно та візит науковців з університету Каразіна, — головні новини з Німеччини

22 травня 2024
Text

23:45 Експерт розкритикував Безуглу за коментарі щодо військових

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним