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В марте можно не ждать — нардеп назвал новые сроки принятия закона о мобилизации

В марте можно не ждать — нардеп назвал новые сроки принятия закона о мобилизации

23 марта 2024 г. 13:11

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Комитет Верховной Рады работает каждый день, рассматривая поправки к закону о мобилизации. При этом депутатов, каждый из которых отстаивает свое мнение, настолько много, что в ближайшее время законопроект не попадет в сессионный зал.

Об этом народный депутат Украины от "Слуги Народа" Олег Дунда рассказал в прямом эфире студии Ранок.LIVE.

Депутаты работают в режиме нон-стоп

"Там абсолютно прозрачный процесс. Все правки проходят рассмотрение в соответствующем комитете. Я так понял, там такое количество депутатов, которые отчитываются на этом комитете, что вся страна в режиме онлайн видит, что там происходит", — отметил Дунда.

Он подчеркнул, что судя по тому, сколько правок рассмотрено, этот законопроект в сессионный зал в ближайшее время не попадет.

"Остановились где-то на 1500 или 1600, я боюсь ошибиться. Работа идет нон-стоп, заседают и по субботам и воскресеньям", — рассказал нардеп.

Он добавил, что когда это завершится, трудно сказать. Существует много правок, многие депутаты защищают свою точку зрения.

"Мы говорили, что вынесем проект на голосование в начале марта, но сейчас уже конец марта, а он еще находится на рассмотрении в комитете. Поэтому будут рассматриваться и в апреле", — подытожил Дунда.

При этом он не исключает, что может произойти так, что завтра депутаты придут к какому-то консенсусу.

"А может и не придут. Это же политический процесс", — сказал он.

Снижение возраста мобилизации

Также Дунда прокомментировал разговоры о понижении возраста призыва с 27 до 25.

"Была идея снизить призывной возраст до 25 лет, но опять же — много депутатов, много мнений. Так что прогнозировать, каким будет консенсусное мнение трудно. Давайте дождемся сессионного зала, когда проголосуют", — резюмировал нардеп.

Ранее мы сообщали, что в новом законопроекте о мобилизации народные депутаты предусмотрели снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Напоминаем, что в текст проекта закона было внесено более 4000 рассматриваемых по сей день правок.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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