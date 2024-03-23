В березні можна не чекати — нардеп назвав нові терміни прийняття закону про мобілізацію

Комітет Верховної Ради працює кожного дня, розглядаючи правки до закону про мобілізацію. При цьому депутатів, кожен з яких відстоює свою думку, настільки багато, що найближчим часом законопроєкт не потрапить до сесійної зали.

Про це народний депутат України від "Слуги Народу" Олег Дунда розповів в прямому ефірі студії Ранок.LIVE.

Депутати працюють у режимі нон-стоп

"Там абсолютно прозорий процес. Всі правки проходять розгляд у відповідному комітеті. Я так зрозумів, там така кількість депутатів, які звітують на цьому комітеті, що вся країна в режимі онлайн бачить, що там відбувається", — зазначив Дунда.

Він наголосив, що судячи з того, скільки правок розглянуто, цей законопроєкт до сесійної зали найближчим часом не потрапить.

"Зупинилися десь на 1500 чи 1600, я боюся помилитися. Робота іде нон-стоп, засідають і по суботах і по неділях", — розповів нардеп.

Він додав, що коли це завершиться — важко сказати. Існує багато правок, багато депутатів захищають власну точку зору.

"Ми казали, що винесемо проєкт на голосування на початку березня, але зараз вже кінець березня, а він ще перебуває на розгляді у комітеті. Тож розглядатимуть і у квітні", — підсумував Дунда.

При цьому він не виключає, що може так статися, що завтра депутати прийдуть до якогось консенсусу.

"А може і не прийдуть. Це ж політичний процес", — сказав він.

Зниження віку мобілізації

Також Дунда прокоментував розмови про зниження віку призову з 27 до 25.

"Була ідея знизити призовний вік до 25 років, але знову ж таки — багато депутатів, багато думок. Тож прогнозувати, якою буде консенсусна думка важко. Давайте дочекаємося сесійної зали, коли проголосують", — резюмував нардеп.

Раніше ми повідомляли, що у новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Нагадуємо, що до тексту проєкту закону було внесено понад 4000 правок, які розглядаються донині.