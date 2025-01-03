В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Самый лучший возраст для мобилизации — от 22 лет. Мужчины, которым 50 и более лет, уже не выдерживают нагрузок для выполнения задач на фронте.

Об этом заявил сержант 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Александр Колым в эфире Ранок.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста

Военный поддержал идею снижения мобилизационного возраста, отметив, что молодежь лучше приспосабливается и быстрее овладевает новыми знаниями.

"Оптимальный возраст для мобилизации — от 22 лет, дядьки 50 и более не выдерживают нагрузок", — подчеркнул Колым.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение возраста мобилизации в Украине является нецелесообразным. Современные боевые действия требуют технологических навыков, а не только физической силы или изменений в возрастных ограничениях.

Также на идею снижения мобилизационного возраста в Украине отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что эти заявления "странные".

В то же время экс-глава ВСУ Виктор Муженко заявил, что снижение возраста для всеобщей мобилизации может состояться уже в следующем году. Для этого есть несколько основных причин.