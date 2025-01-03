В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Найкращий вік для мобілізації — від 22 років. Чоловіки, яким 50 і більше років, вже не витримують навантажень для виконання завдань на фронті.

Про це заявив сержант 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Олександр Колим в ефірі Ранок.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку

Військовий підтримав ідею зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що молодь краще пристосовується та швидше опановує нові знання.

"Оптимальний вік для мобілізації — від 22 років, дядьки 50 і більше не витримують навантажень", — наголосив Колим.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Сучасні бойові дії вимагають технологічних навичок, а не лише фізичної сили або змін у вікових обмеженнях.

Також на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що ці заяви "дивні".

Водночас ексголовком ЗСУ Віктор Муженко заявив, що зниження віку для загальної мобілізації може відбутись вже у наступному році. Для цього є декілька основних причин.