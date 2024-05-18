Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

Юрист Надежда Шуляк призвала украинцев внимательно смотреть на документы, которые они подписывают в Территориальных центрах комплектования. Она также разъяснила, какие бумаги не следует заполнять в военном комиссариате.

Об этом она рассказала в интервью для Новини.LIVE.

Какие документы нужно заполнять в ТЦК

Шуляк сделала акцент на том, что в ТЦК могут предложить военнообязанным заполнить "Анкету добровольца на прохождение военной службы". Она подчеркнула, что такой документ следует подписывать только в том случае, если у вас есть желание служить в армии.

"Военно-учетные документы, анкетирование для личного дела, заявления о выдаче военного документа. Но любые документы, не отражающие свободу военнообязанного лица, ни в коем случае подписывать не нужно", — добавила юрист.

Напомним, юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета.

Ранее юрист Надежда Шуляк рассказала, нужно ли в ТЦК явиться для обновления данных повторно тем, кто был исключен из учета