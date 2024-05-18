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Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

18 мая 2024 г. 22:27

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22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

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22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

Text

13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

17 мая 2024
Text

23:35 Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

Text

21:30 Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

Text

17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

Text

14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

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Юрист Надежда Шуляк призвала украинцев внимательно смотреть на документы, которые они подписывают в Территориальных центрах комплектования. Она также разъяснила, какие бумаги не следует заполнять в военном комиссариате.

Об этом она рассказала в интервью для Новини.LIVE.

Какие документы нужно заполнять в ТЦК

Шуляк сделала акцент на том, что в ТЦК могут предложить военнообязанным заполнить "Анкету добровольца на прохождение военной службы". Она подчеркнула, что такой документ следует подписывать только в том случае, если у вас есть желание служить в армии.

"Военно-учетные документы, анкетирование для личного дела, заявления о выдаче военного документа. Но любые документы, не отражающие свободу военнообязанного лица, ни в коем случае подписывать не нужно", — добавила юрист.

Напомним, юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета.

Ранее юрист Надежда Шуляк рассказала, нужно ли в ТЦК явиться для обновления данных повторно тем, кто был исключен из учета

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21:16 Во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов полка Азов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:53 В Киевской области хотели потратить 4,3 млн грн на ремонт вымышленного укрытия

20:09 В Минобороны ответили, сколько сейчас украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

Text

13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

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