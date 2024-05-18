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Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

18 травня 2024 р. 22:27

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22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

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22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

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14:38 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та нестачі військових на фронті

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23:35 Ексміністр з питань ТОТ розповів про ймовірні причини корупції в ЗСУ

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21:30 Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

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17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

Text

14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

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Юристка Надія Шуляк закликала українців уважно дивитися на документи, які вони підписують у Територіальних центрах комплектування. Вона також роз’яснила, які папери не слід заповнювати у військовому комісаріаті.

Про це вона розповіла у інтерв’ю для Новини.LIVE.

Які документи потрібно заповнювати у ТЦК

Шуляк зробила акцент на тому, що у ТЦК можуть запропонувати військовозобов’язаним заповнити "Анкету добровольця на проходження військової служби". Вона підкреслила, що такий документ слід підписувати тільки в тому випадку, якщо у вас є бажання служити в армії.

"Військово-облікові документи, анкетування для особової справи, заяви про видачу військового документа. Але будь-які документи, які не відображають волю військовозобовʼязаної особи, у жодному разі підписувати не потрібно", — додала юристка.

Нагадаємо, юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка.

Раніше юристка Надія Шуляк розповіла, чи треба до ТЦК з'явитися для оновлення даних повторно тим, хто був виключений з обліку

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