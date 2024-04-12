Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Народные депутаты приняли постановление, которым обязывают правительство срочно представить отдельный законопроект о порядке демобилизации. Это необходимо для того, чтобы бойцы могли отдохнуть и имели ясное представление о количестве времени на военной службе.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арешонков в эфире Ранок.LIVE.

Демобилизация в Украине

"Мы вчера предоставили учреждение, которым обязываем правительство срочно представить законопроект о порядке демобилизации, ротации военных, их перемещении и всем, что с этим связано", — сказал Арешонков.

Чиновник также добавил, что в Раде инициировали увеличение денежного довольствия для военных. Речь идет о доплате в размере 70 тысяч для тех, кто защищает Украину на передней линии фронта.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом. Однако из документа исключили вопрос о демобилизации, его должны вынести отдельным документом.

Экс-министр обороны Алексей Резников заявил, что не видит в них никаких новаций и ожидал увидеть другую версию документа.

В то же время в Минобороны объяснили, почему убрали из законопроекта вопрос демобилизации. В ведомстве говорят, что в отдельном документе намерены учесть все потенциальные угрозы и риски, которые могут возникнуть на передовой.