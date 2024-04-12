Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп arrow
Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

12 апреля 2024 г. 13:33

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Народные депутаты приняли постановление, которым обязывают правительство срочно представить отдельный законопроект о порядке демобилизации. Это необходимо для того, чтобы бойцы могли отдохнуть и имели ясное представление о количестве времени на военной службе.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арешонков в эфире Ранок.LIVE.

Демобилизация в Украине

"Мы вчера предоставили учреждение, которым обязываем правительство срочно представить законопроект о порядке демобилизации, ротации военных, их перемещении и всем, что с этим связано", — сказал Арешонков.

Чиновник также добавил, что в Раде инициировали увеличение денежного довольствия для военных. Речь идет о доплате в размере 70 тысяч для тех, кто защищает Украину на передней линии фронта.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом. Однако из документа исключили вопрос о демобилизации, его должны вынести отдельным документом.

Экс-министр обороны Алексей Резников заявил, что не видит в них никаких новаций и ожидал увидеть другую версию документа.

В то же время в Минобороны объяснили, почему убрали из законопроекта вопрос демобилизации. В ведомстве говорят, что в отдельном документе намерены учесть все потенциальные угрозы и риски, которые могут возникнуть на передовой.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:56 Жителям шести регионов выплатят по 3,6 тыс. грн — кто получит помощь

14:53 В США боятся коллапса в украинской армии в ближайшие месяцы, — Bloomberg

14:53 В Эстонии после слов о победе России в Украине критике подвергся капитан сборной

14:52 Нардеп рассказал, какая ситуация с оборонными укреплениями в Украине

14:45 Ущерб от попадания шахедов в Одесской области 17 марта превысил 170 миллионов гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:41 На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — есть пострадавшие

14:40 В Киевской области мужчина убил двухмесячную дочь, которая не переставала плакать

14:26 "Черный день" позади — как живет Украинка после уничтожения Трипольской ТЭС

14:25 Россия пошла ко дну — как выглядит затопленный Оренбург

14:21 Многогранный Неймар поздравил дочь и параллельно играл в покер — видео

14:56 Жителям шести регионов выплатят по 3,6 тыс. грн — кто получит помощь

14:53 В США боятся коллапса в украинской армии в ближайшие месяцы, — Bloomberg

14:53 В Эстонии после слов о победе России в Украине критике подвергся капитан сборной

14:52 Нардеп рассказал, какая ситуация с оборонными укреплениями в Украине

14:45 Ущерб от попадания шахедов в Одесской области 17 марта превысил 170 миллионов гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:41 На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — есть пострадавшие

14:40 В Киевской области мужчина убил двухмесячную дочь, которая не переставала плакать

14:26 "Черный день" позади — как живет Украинка после уничтожения Трипольской ТЭС

14:25 Россия пошла ко дну — как выглядит затопленный Оренбург

14:21 Многогранный Неймар поздравил дочь и параллельно играл в покер — видео

14:26 "Черный день" позади — как живет Украинка после уничтожения Трипольской ТЭС

11 апреля 2024

14:00 Судьба Черноморского флота РФ — что готовит Украина для оккупантов

Новость с фото

06:01 Rolls-Royce, Lamborghini и Maybach — на чем еще ездят нардепы во время войны

05:47 Что будут сажать украинцы в этом году — старт посевной во Львовской области

05:42 Ка-27 — что за вертолет армии РФ был уничтожен в Крыму

10 апреля 2024

12:50 День освобождения Одессы от фашистских захватчиков под звуки взрывов

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в апреле

06:22 Образование во Франции — специфика системы и возможности для украинцев

05:42 Дроны атакуют Борисоглебск — что производилось на пораженном авиаремонтном заводе

9 апреля 2024

19:30 Начало "Режиссера" — в Одессе начали съемки фильма о Довженко

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

Text

12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Text

11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
Text

19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE